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أجيليتي
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أجليتي تربح قضية ضد حكومة كردستان بـ490 مليون دولار

لشركتها التابعة "الكازار كابيتال بارتنرز"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أجيليتي الكويتية، اليوم الأربعاء، عن صدور حكم قضائي يلزم حكومة إقليم كردستان العراق بسداد 490 مليون دولار تقريبا لشركتها التابعة "الكازار كابيتال بارتنرز".

وقالت أجيليتي في بيان لبورصتي الكويت ودبي إن شركة "الكازار كابيتال بارتنرز" كانت قد أقامت دعوى لندب خبير لتصفية حساب كفالة سيادية صادرة لصالحها من حكومة كردستان في 2007 لضمان قرض قيمته 250 مليون دولار (حوالي 75 مليون دينار) مضافا إليه فائدة سنوية 7%، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

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وأضافت أن شركة "الكازار كابيتال بارتنرز" قدمت القرض إلى شركة كورك تيليكوم، وهي شركة تأسست وفق قوانين دولة العراق ومسجلة بإقليم كردستان، لاستخدامه في تمويل سداد القسط الثاني من سعر رخصة الهاتف النقال الوطني الذي يغطي الأراضي العراقية والذي فازت به الشركة.

وأشارت إلى أن الدعوى كان قد تم رفضها أمام محكمة أول درجة، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت حكما لصالح الكازار كابيتال.

وأوضحت أن الحكم يقضي بقبول الاستئناف وتدخل شركة أجيليتي للمخازن العمومية في الدعوى وإلزام حكومة إقليم كردستان العراق بسداد 490.077 مليون دولار قيمة القرض والفوائد القانونية من تاريخ القرض وخطاب الكفالة السيادية وإلزامها بما يستجد من فائدة بواقع 7% حتى تمام السداد.

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