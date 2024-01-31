أرباح بنك دبي التجاري تقفز 45.2% إلى نحو 2.6 مليار درهم في 2023

أعلن بنك دبي التجاري اليوم الأربعاء تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 2.65 مليار درهم في 2023 بزيادة 45.2% مقارنة مع 1.82 مليار في العام السابق عليه.

وأرجع البنك في إفصاح لبورصة دبي الزيادة الكبيرة في صافي الربح إلى مساهمة الإيرادات عبر صافي الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، مدعومة بالنمو القوي للقروض إضافة إلى أن أسعار الفائدة ظلت مرتفعة بالسوق ما ساهم في ارتفاع الإيرادات.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات التشغيلية ارتفع 29.5% على أساس سنوي إلى 4.93 مليار درهم في 2023 مقابل 3.81 مليار في 2022، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال إن إجمالي الأصول بلغ 128.98 مليار درهم بنهاية العام الماضي بزيادة 11% عن 116.18 مليار في العام السابق عليه.

ووفقا للإفصاح، قال بيرناردز فان ليندر الرئيس التنفيذي للبنك "نواصل التركيز على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا ونظل في وضع جيد لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية وتحقيق نتائج أداء استثنائية في عام 2024 وما بعده".

وأشار إلى أن إجمالي القروض بلغ 88.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي مرتفعا 11.6% مقارنة بعام 2022.

وكشف البنك عن اقتراح توزيع أرباح نقدية قياسية قدرها 44.38 فلس للسهم.