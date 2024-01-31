ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني 10% إلى 560.6 مليون دينار في 2023

قال بنك الكويت الوطني، اليوم الأربعاء، إنه حقق صافي أرباح بقيمة 560.62 مليون دينار في عام 2023 بزيادة 10.1% عن عام 2022.

وعزى البنك في إفصاح إلى بورصة الكويت، زيادة الأرباح الصافية بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل، ما قابله بشكل جزئي ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة ومصروفات التشغيل.

وأوضح أن إيراداته التشغيلية زادت 15.6% لتصل إلى 1.16 مليار دينار في العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أن إجمالي أصوله بلغ 37.66 مليار دينار بنهاية العام الماضي بارتفاع 3.7% عن عام 2022.

وقال البنك في بيان صحافي منفصل إن ودائع العملاء ارتفعت 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21.9 مليار دينار كويتي (71.6 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.3 مليار دينار (72.6 مليار دولار) بنهاية ديسمبر كانون الأول 2023، مرتفعة 6.1% عن مستويات العام السابق.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلسا للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2023 لتصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلسا نقدا لتعادل إجمالي قيمة التوزيعات 50% من صافي الأرباح.

كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع بما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس/آذار 2024.

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر "حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في عام 2023 عكست مرونة نموذج أعمالنا وبرهنت على السير بخطى ثابتة نحو تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا ولمجتمعاتنا".

وأضاف البحر: "نواصل إحراز تقدم كبير في تنفيذ أجندتنا الإستراتيجية، ونحن واثقون من أن العمل الذي قمنا به خلال العام الماضي سيوفر لنا محركا لأداء أقوى في المستقبل".

وأكد البحر على أن الوطني يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.

وعبر البحر عن أمله في أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخما وقوة دافعة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حالة الاستقرار السياسي وكذلك تعيين رئيس وحكومة جديدة تعطى الأولوية لأجندتها في معالجة التحديات الاقتصادية وتعمل على استعادة الثقة في مناخ الأعمال.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر "سجلنا أداء قويا في عام 2023، وحققنا نموًا في الإيرادات والأرباح، واستمر الأداء التشغيلي الجيد في أعمالنا وواصلنا الاستفادة من فوائد مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا الاستراتيجية في المواهب والتكنولوجيا".

وأكد الصقر على أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداء جيدا في خلال العام وسجلت مزيدا من الزخم في الأداء التشغيلي للمجالات الرئيسية التي شملت العمليات الدولية وإدارة الثروات والتي تشهد توسعاً كبيراً يتماشى مع خطط المجموعة للنمو في الأسواق الرئيسية وفي تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات.

وأضاف الصقر "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 15.6% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار دينار كويتي بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ودخل الأتعاب والعمولات ".

كما أوضح الصقر أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض وإجمالي الأصول بشكل عام وودائع العملاء، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة الوطني المتحفظة في إدارة المخاطر.

وقال الصقر: "بينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل أن هناك عدداً من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب منها التوترات الجيوسياسية. لذلك تبقى لدينا نظرة ترقب وحذر مستقبلية خاصة بالبيئة التشغيلية في المنطقة".