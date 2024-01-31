ارتفاع أرباح بنك بوبيان الكويتي 39% إلى 80.4 مليون دينار في 2023

أعلن بنك بوبيان الكويتي اليوم الأربعاء أنه حقق صافي ربح قدره 80.4 مليون دينار في عام 2023 بزيادة 39% مقابل 57.78 مليونا في 2022.

وفي إفصاح للبورصة الكويتية، عزا البنك ارتفاع صافي أرباحه بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي إيرادات كل من التمويل والاستثمار والأتعاب والعمولات، مع تراجع مخصص انخفاض القيمة، والذي قابله جزئيا زيادة في النفقات التشغيلية.

وأضاف البنك أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 218.03 مليون دينار في 2023 بزيادة 8% عن العام السابق عليه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح أن إجمالي الأصول ارتفعت 7% لتصل قيمتها إلى 8.4 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع 7.88 مليارا في 2022.

ولفت البنك إلى أن بنك الكويت المركزي وافق على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ثمانية فلوس لكل سهم وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 6 أسهم لكل مائة سهم.