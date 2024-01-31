ارتفاع أرباح "مايكروسوفت" الفصلية 33% إلى 21.9 مليار دولار

سجلت شركة مايكروسوفت أقوى نمو في إيراداتها منذ عام 2022، مدفوعا بالاهتمام بمنتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي بدورها تقود الإنفاق المتجدد على الحوسبة السحابية.

وارتفعت الإيرادات في الربع الثاني، الذي انتهى في ديسمبر 2023، بنسبة 18% إلى 62 مليار دولار لتأتي أفضل من المتوقع.

كما نمت الأرباح الصافية الفصلية 33% إلى 21.9 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات الخدمات السحابية "Azure" بنسبة 30% لتتجاوز توقعات المحللين للنمو البالغة 28%.