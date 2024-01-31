ارتفاع الأرباح السنوية لـ"البحري" السعودية 55% إلى 1.6 مليار ريال

ارتفع صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن العام الماضي 2023 بنسبة 55%، إلى 1.61 مليار ريال مقابل 1.04 مليار ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيراداتها في العام الماضي بلغت 8.77 مليار ريال تقريبا مقابل 8.58 مليار ريال في عام 2022 وبنمو نسبته 2.27%.

وعزت الشركة نمو الإيرادات إلى تحسن أداء قطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 665 مليون ريال، وذلك نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، والذي يقابله انخفاض الإيرادات من بعض القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط والذي انخفضت إيراداته بمبلغ 323 مليون ريال خلال العام المالي مقارنة مع العام الأسبق.

وأشارت إلى أن أسباب ارتفاع صافي الأرباح السنوية تعود إلى زيادة مجمل الربح بمبلغ 602 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 354 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 349 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 223 مليون ريال خلال عام 2023 مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2022 بشكل رئيسي نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال (مقارنة بنحو 160 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، بالإضافة إلى تحصيل مطالبات تأمين بمبلغ 93 مليون ريال مقارنة بـ17 مليون ريال بالفترة المماثلة من عام 2022)، كما ارتفعت الإيرادات من ودائع المرابحات بمبلغ 80 مليون ريال مقارنة بـ10 ملايين ريال بالفترة المماثلة من العام الأسبق).

وارتفعت الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 ملايين ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وحد من الارتفاع في صافي الربح، نمو المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلي صعيد فصلي تراجع صافي ربح "البحري" بنسبة 23.44% إلى 581.9 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 760 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.

وأشارت إلى أن أسباب انخفاض صافي الربح في الربع الرابع من 2023 يعود إلى هبوط مجمل الربح بمبلغ 168 مليون ريال نتيجة انخفاض الإيرادات من بعض القطاعات، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

كما ارتفعت المصروفات التمويلية بمبلغ 30 مليون ريال نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وحد من الإنخفاض في صافي الربح، ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 41 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2023 مقارنة مع الربع المماثل من 2022.

كما انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 25.54% خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 2.02 مليار ريال مقارنة بـ2.71 مليار ريال في الربع الرابع من العام الأسبق.

وعزت انخفاض الإيرادات إلى تراجع بعض القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط والذي انخفضت إيراداته بمبلغ 737 مليون ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية خلال الربع الرابع من 2023، مقارنة مع الربع المماثل من 2022.