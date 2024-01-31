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شركة أفيليس لتأجير الطائرات avilease
شركة أفيليس لتأجير الطائرات avilease
صندوق الاستثمارات

الرئيس التنفيذي: "أفيليس" السعودية تتوقع إبطاء وتيرة النمو هذا العام

أكد أن شراء الطائرات الجديدة جزء "أساسي" من استراتيجية الشركة

دبلن - رويترز
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قال الرئيس التنفيذي لشركة أفيليس لتأجير الطائرات سريعة النمو إنها تتوقع إبطاء وتيرة نموها هذا العام وتبني نهج حذر في عمليات الاستحواذ بعد صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار العام الماضي مع ستاندرد تشارترد.

وقال تيد أوبيرن أمام مؤتمر اقتصاديات الطيران في دبلن "لا نحاول النمو من أجل النمو. هذا العام نتوقع.. لن أقول أن نتوقف مؤقتا.. لكننا نتوقع إبطاء النمو ومسار الهبوط حتى نتمكن من تعزيز العمليات".

وقال أوبيرن إن الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ترى أيضا أن إبرام اتفاق طويل الأجل مع شركة تصنيع طائرات لشراء طائرات جديدة هو جزء "أساسي" من استراتيجيتها لكن تنفيذ ذلك سيستغرق وقتا.

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