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مصرف الراجحي 2022
فرع تابع لمصرف الراجحي
بنوك السعودية

انخفاض أرباح مصرف الراجحي 3% إلى 16.62 مليار ريال خلال 2023

نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.7%

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية السنوية لمصرف الراجحي تراجع صافي الربح بنسبة 3.09% في العام 2023، إلى نحو 16.62 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 17.15 مليار ريال في العام 2022.

وقال مصرف الراجحي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن صافي الدخل انخفض نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.7% إلى 27.53 مليار ريال في 2023.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من تحويل العملات والدخل من العمليات الأخرى.

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انخفض صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 4.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي الدخل من التمويل والاستثمار.

وارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 4.55% إلى نحو 594.2 مليار ريال، في 2023، مقابل نحو 568.34 مليار ريال في 2022.
فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1.45% إلى نحو 573.1 مليار ريال في 2023، مقابل نحو 564.93 مليار ريال في 2022.

وانخفض صافي مخصص خسائر الائتمان نتيجة انخفاض الإضافات خلال الفترة بنسبة 6.5% وارتفاع المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة بنسبة 20.7%.

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