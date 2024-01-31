بريطانيا تحظر على شركة مدعومة من أبوظبي إجراء تعديلات بصفقة "تليغراف"

أصدرت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أمرا قانونيا يمنع مجموعة شركة "ريد بيرد آي.إم.آي" المدعومة من الإمارات من إجراء المزيد من التعديلات على صفقة استحواذ محتملة على صحيفة تيليغراف البريطانية بعد أيام من تعديلات أجرتها المجموعة.

وجاء في الأمر الصادر أنه ينبغي عدم دمج صحيفة تليغراف وتابعتها مجلة سبكتاتور مع أي مؤسسة أخرى، مع عدم جواز إجراء أي تغييرات تنظيمية أو إدارية من شركة "ريد بيرد" أثناء إجراء التحقيق من دون موافقة الحكومة.

وتعتبر تليغراف وسبكتاتور من أقدم الصحف البريطانية المعبرة عن رؤية حزب المحافظين الذي يقود الحكومة حاليا.

كانت الحكومة البريطانية، قالت اليوم الأربعاء الماضي، إن شركة ريد بيرد آي.إم.آي المدعومة من أبوظبي قدمت مقترحا جديدا يتعلق بعزمها الاستحواذ على صحيفة "ذا تليغراف"، مضيفة أنها بصدد فتح تحقيق جديد لأسباب تخص المصلحة العامة.

دفع القلق المتزايد من احتمال التدخل الأجنبي في الأمور التحريرية للصحيفة التي تميل إلى تيار اليمين ولمجلة سبكتاتور بوزيرة الثقافة إلى التدخل وأمرت هيئة سوق المال البريطانية وهيئة تنظيم وسائل الإعلام بفتح تحقيق في الأمر.