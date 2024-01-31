وحدة تابعة لـ"موانئ أبوظبي" تستحوذ على شركة خدمات لوجستية مقابل 81 مليون يورو

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الأربعاء أن شركة نواتوم التابعة لها والمتخصصة في الخدمات اللوجستية استحوذت بالكامل على شركة سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات التابعة لمجموعة سيسيه للخدمات اللوجستية في صفقة بقيمة إجمالية 81 مليون يورو.

وقالت المجموعة في بيان إن الصفقة تعزز التزام نواتوم بتوفير حلول شاملة عبر كامل سلسلة القيمة اللوجستية في قطاع السيارات في أوروبا حيث تعمل الشركة في مجال خدمات النقل اللوجستي للمركبات الخفيفة والثقيلة عبر الطرق البرية في أغلب دول أوروبا.

وأضافت أن القيمة المؤسسية للاستحواذ قياسا إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.8 مرة بحسب أداء الشركة في الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال البيان إنه بإتمام الاستحواذ سيجري دمج أعمال سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات بشكل كامل ضمن أعمال شركة نواتوم اعتبارا من فبراير/شباط 2024.

وذكر البيان أن سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات تعمل عبر مكاتب في إسبانيا وألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر ولديها أسطول يتجاوز 200 شاحنة.