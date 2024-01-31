تعيين "السبيعي " رئيسا لمجلس إدارة "المصافي" و"المفرح" رئيسا تنفيذيا

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "ساركو" عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والادارة التنفيذية وتشكيل لجان المجلس للدورة الجديدة.

وأشارت في بيان لـ"تداول السعودية" إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم الإعلان عنها السعودية بتاريخ 28 يناير الجاري، والتي تضمنت الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 25 يناير 2024وتنتهي في 24 يناير 2027 م لمدة ثلاث سنوات.

وتم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري والمداولة على تشكيل أعضاء المجلس انتخاب الدكتور عبيد سعد السبيعي (مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين عبدالعزيز عبدالمحسن البكر (مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين الدكتور عبد الرحمن أحمد المفرح (تنفيذي) الرئيس التنفيذي.

كما تم تعيين الدكتور عبيد سعد السبيعي والدكتور عبد الرحمن أحمد المفرح ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية.