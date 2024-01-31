مجلس إدارة "مصاعد أطلس" يوصي بشراء أسهم خزينة وبحد أقصى 300 ألف سهم

أعلنت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 30 يناير الجاري بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على الموافقة على شراء أسهمها وبحد أقصى 300 ألف سهم من أسهمها بما يعادل 5%، من إجمالي أسهم الشركة وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الهدف من شراء الأسهم هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة حيث يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وأنه لا يوجد لدى الشركة حاليا أي أسهم خزينة.

وأشارت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، موضحة أن الأسهم المشتراه لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.