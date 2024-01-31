نمو أرباح "أبوظبي التجاري" 28% إلى 8.2 مليار درهم في 2023

أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الأربعاء نمو الأرباح الصافية للمجموعة 28% على أساس سنوي لتسجل رقما قياسيا عند 8.2 مليار درهم (2.23 مليار دولار) في 2023 مع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي 4.1 مليار درهم.

وقال البنك في إفصاح إلى بورصة أبوظبي إن الأرباح الصافية زادت 38% على أساس سنوي إلى 2.45 مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي.

وأضاف أن الإيرادات التشغيلية زادت إلى 16.86 مليار درهم في 2023 بالمقارنة مع 14.3 مليار في العام السابق مع نمو محفظة القروض بنسبة 17%، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 567 مليار درهم بزيادة 14% بالمقارنة مع نهاية 2022 و6% على أساس فصلي.

وقال البنك إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.56 درهم للسهم.