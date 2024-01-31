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"الإمارات دبي الوطني" يمنح "سدارة" تمويلا مرتبطا بالاستدامة بـ 50 مليون دولار

أكد أن الاتفاقية تمثل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لصالح الشركة

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة "سدارة" العاملة في قطاع التصاميم الإنشائية والهندسة المعمارية والاستشارات لترتيب تمويل للمجموعة بقيمة 50 مليون دولار.

وقال البنك في بيان إن الاتفاقية تمثل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لصالح الشركة، "بما يعزز من مكانتها كواحدة من الشركات السباقة لدخول سوق التمويل الأخضر في المنطقة".

وأوضح البنك أن هيكل التمويل الجديد يعزز الربط بين الحوافز المالية وأداء الشركة في مجال الاستدامة، ما يحفزها على تبني واعتماد ممارسات تشغيلية أكثر مسؤولية واستدامة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ووفقا للبيان، تعتزم سدارة، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 20 علامة تجارية متخصصة، تخصيص عائدات القرض لتمويل متطلبات رأس المال العامل، وفي مقدمتها دعم جهود الشركة للتحول إلى عمليات خالية من الانبعاثات، بما يتماشى مع التزامها بأجندة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي.

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