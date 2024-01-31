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"الإمارات للاستثمارات" تعين بنوكاً لإصدار صكوك بأجل 5 سنوات

بموجب برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة ملياري دولار

دبي - العربية.نت
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ذكرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء أن شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية كلفت بنوكا لترتيب اجتماعات مستثمرين بشأن إصدار صكوك إسلامية لأجل خمس سنوات.

واختارت الشركة بنوك الإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين.

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وأضافت الوثيقة أن بنوك أبوظبي الإسلامي ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول والمشرق وستاندرد تشارترد ووربة يعملون مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين، وفقا لـ"رويترز".

وقالت الوثيقة إن من المقرر عقد اجتماعات المستثمرين في 31 يناير/كانون الثاني، على أن يعقبها بيع صكوك ذات حجم قياسي مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بموجب برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة ملياري دولار للشركة.

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