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شركة دار المركبة لتأجير السيارات
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سوق السعودية

"دار المركبة لتأجير السيارات" تفتتح فرعا جديدا بالرياض

ضمن استراتيجيتها لتعزيزشبكة الفروع

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات عن افتتاح فرع جديد بمدينة الرياض "حي لبن" يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن هذا التوسع يأتي وفقًا لاستراتيجيتها للنمو والاستدامة عبر تعزيز شبكة فروع دار المركبة بكافة المناطق وتعزيز تواجدها في المدن الرئيسية.

وسيخدم الفرع كافة فئات العملاء من خلال تواجد أسطول سيارات ذات طراز حديث ومتنوع من الفاخرة إلى الاقتصادية، وتوقعت أن يظهر الأثر المالي إيجابًا على إيرادات الشركة خلال العام 2024م.

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