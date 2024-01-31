"سلوشنز": تحالف مصرفي يقرض جيزة للأنظمة وشركة تابعة 2.82 مليار جنيه و84 مليون دولار

أعلنت الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات "سلوشنز" عن توقيع شركتها التابعة "جيزة للأنظمة" و شركة "في ايه اس"، تابعة لشركة جيزة للأنظمة، على اتفاقيات تسهيلات بنكية إسلامية مشتركة مع عدة بنوك بقيادة مصرف أبوظبي الإسلامي مصر وشركة أبوظبي الإسلامي كابيتال كمستشار مالي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إجمالي التسهيلات البنكية للشركتين تتضمن 2.82 مليار جنيه، و84 مليون دولار.

وأضافت أن التمويل متوسط الأجل لمدة 5 سنوات (1.07 مليار جنيه - 48 مليون دولار)، بالإضافة إلى تسهيلات بنكية قصيرة الأجل لمدة سنة واحدة (1.75 مليار جنيه - 36 مليون دولار).

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي ضمان كفالة من "سلوشنز".

وأشارت إلى أنه تم إعادة تمويل هذه التسهيلات بشروط أفضل وبتكاليف تمويل أقل وذلك لدعم نمو وتوسع وتطوير أعمال شركات سلوشنز التابعة في المنطقة.

وذكرت أن البنوك المشاركة في شريحة التسهيلات بالجنيه المصري: (مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر، بنك كريدي اجريكول – مصر، بنك الامارات دبي الوطني – مصر، البنك العربي – مصر، بنك أبو ظبي التجاري – مصر، البنك الأهلي المتحد – مصر، بنك البركة – مصر)

فيما تتضمن البنوك المشاركة في شريحة التسهيلات بالدولار الأميركي: (بنك المؤسسة العربية المصرفية – البحرين، البنك الأهلي المتحد – البحرين، بنك أبو ظبي التجاري - الامارات).