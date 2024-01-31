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مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
سيارات كهربائية

"مرسيدس بنز" تدرس التعاون مع مصر في إنتاج السيارات الكهربائية

الشركة تتطلع الاستفادة من استراتيجية الدولة لتنمية صناعة السيارات

دبي - العربية.نت
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قالت شركة مرسيدس بنز اليوم الأربعاء إنها تدرس التعاون مع مصر في مجال إنتاج السيارات الكهربائية وذلك في إطار تطلعاتها للتوسع في البلاد والاستفادة استراتيجية الدولة لتنمية صناعة السيارات.

ونقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للوحدة المصرية للشركة قوله إنها تتطلع إلى مناقشة إستراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية للتعرف عن قرب على الحوافز التي تمنحها لتصنيع السيارات الكهربائية.

وأوضح بيترليش أن مرسيدس حرصت على مدار الفترة الماضية على استمرار عملياتها التشغيلية كما حافظت على وظائف العاملين بها على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

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جاءت تصريحات بيترليش خلال لقائه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لمناقشة فرص التعاون الممكنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال البيان إن مدبولي أشار إلى أن السوق المصرية تحظى الآن بفرص واعدة في مجال تصنيع السيارات لما تمنحه استراتيجية تنمية صناعة السيارات من حوافز عديدة، خاصة للسيارات الكهربائية.

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