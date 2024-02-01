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شعار شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "أنابيب الشرق" الفصلية 80% إلى 85.7 مليون ريال

نتيجة زيادة متوسط سعر بيع الطن وحجم المبيعات

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة ارتفاع صافي الربح بنسبة 80.37% في الربع الثالث من العام المالي 2023-2024، إلى نحو 85.72 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 47.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي 2022-2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 312% مقارنة بصافي ربح نحو 20.79 مليون ريال في الربع الثاني من العام المالي 2023-2024.

وقالت "أنابيب الشرق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسى إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الطن وحجم المبيعات.

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وارتفعت أرباح شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة بنسبة 39.6% لفترة التسعة أشهر من العام المالي 2023-2024، إلى نحو 87.95 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 62.98 مليون ريال لفترة التسعة أشهر من العام المالي 2022-2023.

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