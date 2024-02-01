ارتفاع أرباح "أنابيب الشرق" الفصلية 80% إلى 85.7 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة ارتفاع صافي الربح بنسبة 80.37% في الربع الثالث من العام المالي 2023-2024، إلى نحو 85.72 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 47.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي 2022-2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 312% مقارنة بصافي ربح نحو 20.79 مليون ريال في الربع الثاني من العام المالي 2023-2024.

وقالت "أنابيب الشرق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسى إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الطن وحجم المبيعات.

وارتفعت أرباح شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة بنسبة 39.6% لفترة التسعة أشهر من العام المالي 2023-2024، إلى نحو 87.95 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 62.98 مليون ريال لفترة التسعة أشهر من العام المالي 2022-2023.