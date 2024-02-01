أرباح "رؤوم التجارية" تقفز 52% إلى 46.8 مليون ريال العام الماضي

ارتفع صافي ربح شركة رؤوم التجارية في عام 2023 بنسبة 52.1% إلى 46.8 مليون ريال مقابل 30.7 مليون ريال خلال عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن سبب نمو صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلي تحقيق أرباح غير متكررة من الاستثمارات قصيرة الأجل.

وحافظت الشركة علي الإيرادات عند 135 مليون ريال تقريباً خلال عام 2023 بانخفاض طفيف بنسبة 0.14% عن العام السابق الذي شهد إيرادات بقيمة 135.22 مليون ريال.