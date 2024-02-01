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كابل اتصالات بحري
كابل اتصالات بحري
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المصرية للاتصالات توقع اتفاقية لإنشاء كابل بحري يربط مصر بشرق ووسط أوروبا

وزير: مصر بها 14 كابلا بحريا دوليا ويجري العمل على إنشاء 5 كابلات بحرية دولية جديدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الاتصالات المصرية اليوم الخميس أن الشركة المصرية للاتصالات وقعت اتفاقية لإنشاء أول كابل بحرى يربط مصر بدولة ألبانيا ومنها إلى منطقة البلقان وشرق ووسط أوروبا.

وذكرت الوزارة في بيان أنه بموجب الاتفاقية، التي جرى توقيعها مع شركة (4 آي.جي) المجرية في بودابست، سيتم تأسيس كيان مشترك بين الشركتين لبدء إنشاء مشروع الكابل البحري الجديد.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، الذي شهد توقيع الاتفاقية، إن مصر بها 14 كابلا بحريا دوليا ويجري العمل على إنشاء 5 كابلات بحرية دولية جديدة من خلال تحالفات دولية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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