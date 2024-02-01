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انخفاض أرباح شل في 2023 30% إلى 28 مليار دولار

مع تراجع أسعار النفط والغاز

لندن - رويترز
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أعلنت شركة شل، اليوم الخميس، تحقيق أرباح بقيمة 28 مليار دولار عن عام 2023، بانخفاض 30% عن الرقم القياسي للعام السابق مع تراجع أسعار النفط والغاز، لكن هذا المعدل لا يزال يسمح للشركة بزيادة توزيعات أرباحها 4% وتوسيع إعادة شراء أسهمها.

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ونشرت شل أرباحها المعدلة للربع الرابع، وهو ما يعني صافي ربح الشركة، والتي بلغت 7.3 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين أرباحا قدرها ستة مليارات دولار، ولكنها أقل من الرقم القياسي البالغ 9.8 مليار دولار قبل عام.

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وساعدت النتائج القوية لتداول الغاز الطبيعي المسال في ذلك الربع على تعويض النتائج الضعيفة للتكرير وتداول النفط.

وزادت شركة شل توزيعات أرباحها 4% عن الربع السابق إلى 0.344 دولار للسهم، بزيادة 20% على أساس سنوي. وهذه هي الزيادة السابعة منذ خفض أرباحها التاريخي في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وأعلنت الشركة البريطانية أيضا عن إعادة شراء 3.5 مليار دولار أخرى من أسهمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو معدل مماثل للأشهر الثلاثة السابقة.

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