"أبل" تستعد لنمو متواضع بمبيعات "آيفون" مع استمرار مخاوف ضعف السوق الصينية

من المحتمل أن ترتفع مبيعات هواتف iPhone من شركة "أبل" بنسبة 3% خلال فترة العطلات الرئيسية التي سبقت، وهو أفضل نمو في 5 أرباع، لكن المحللين يتوقعون عامًا صعبًا للشركة في الصين، حيث تواجه رياحًا تنظيمية معاكسة ومنافسة متجددة من شركة هواوي.

تتوقع وول ستريت أن يواجه أحدث هاتف iPhone 15 الرائد للشركة منافسة شديدة من هاتف "سامسونغ" Galaxy S24 المليء بميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية وهاتف "هواوي" المدعوم بشريحة صينية الصنع.

يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي عنصرًا أساسيًا في تحديد من سيفوز بلقب أكبر شركة في العالم هذا العام.

تقدم سهم "مايكروسوفت" على "أبل" في جلسات التداول القليلة الماضية بتقييم يبلغ 3 تريليون دولار، ويتوقع المحللون أن تعزز هذه الصدارة قريبًا مع بيع المزيد من المنتجات المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وبينما ارتفعت أسهم شركة "أبل" بنسبة 50% تقريبًا في العام الماضي، إلا أنها كانت لا تزال أقل الرابحين بين أسهم الشركات "السبعة العملاقة".

وتواجه شركة "أبل" بعض الرياح المعاكسة في الصين، حيث يواجه قطاع العقارات في البلاد مشاكل، في حين أشار المسؤولون في الصين إلى أن أجهزة آيفون غير مفضلة في المكاتب الحكومية.

انخفضت شحنات "آيفون" إلى الصين بنسبة 2% في الربع المنتهي في ديسمبر، وفقًا لشركة أبحاث السوق IDC، وقال المحللون إن هواتف "آندرويد" تحقق عودة كبيرة هناك، بفضل شعبية "هواوي".

وبحسب تقرير لـ"رويترز"، يقول المحلل في TF International Securities مينج تشي كو في مذكرة إن "آيفون يواجه تحديات هيكلية ستؤدي إلى انخفاض كبير في الشحنات في عام 2024، بما في ذلك ظهور نموذج جديد في تصميم الهواتف المحمولة المتطورة والانخفاض المستمر في الشحنات في السوق الصينية".

من المرجح أن يكون الجزء الأكثر أهمية في نتائج الربع الأول لشركة "أبل"، المقرر صدوره يوم الخميس، هو قطاع الخدمات، والذي يتضمن الإيرادات من App Store وApple TV وApple Music.

من المحتمل أن تنمو إيرادات قطاع الخدمات بنسبة 12.5% في الربع المالي لشركة "أبل" المنتهي في ديسمبر، وفقًا لبيانات LSEG.

ومع ذلك، يواجه متجر التطبيقات رياحًا معاكسة في أوروبا، حيث سيجبر قانون جديد شركة "أبل" على السماح للمطورين بتخطي أنظمة الدفع الخاصة بها، ودفع العمولة لشركة "أبل"، بدءًا من مارس.

بشكل عام، من المتوقع أن تعلن شركة "أبل" عن ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 0.7%، منهية بذلك أربعة أرباع متتالية من الانخفاض.

لكن محللي "بيرنشتاين" يتوقعون أن تنخفض مبيعات آيفون بنسبة 3% في عام 2024، مما سيؤدي بالكاد إلى زيادة الإيرادات الإجمالية.

تم طرح Vision Pro، وهو الرهان الأكثر خطورة منذ طرح iPhone قبل أكثر من عقد من الزمن، للطلبات المسبقة في الولايات المتحدة في 19 يناير. ولا يتوقع المحللون أن يكون محركًا مهمًا للإيرادات هذا العام.

وقال أنجيلو زينو، محلل أبحاث CFRA: "إن الوضوح الأكبر بشأن مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتنفيذ الناجح لـ Vision Pro، وسياسات تخصيص رأس المال المحدثة، من الممكن أن تكون محفزات لشركة Apple خلال الأشهر الستة المقبلة".