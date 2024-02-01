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شركة أديداس
البحر الأحمر

"أديداس": اضطرابات البحر الأحمر تؤخر الشحن وترفع التكاليف

سببت بعض المشكلات في التسليم خاصة للسوق الأوروبية

دبي - العربية.نت
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قال بيورن غولدن الرئيس التنفيذي لشركة أديداس اليوم الخميس في اتصال مع محللين إن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر لها تأثير سلبي على هامش الربح الإجمالي، مضيفا أن أسعار الشحن المرتفعة بشدة تؤدي لزيادة التكاليف ويسبب تأخير الشحن بعض المشكلات في التسليم.

وأضاف غولدن "في الوقت الحالي، ترتفع الأسعار الفورية بشدة مرة أخرى، لذا إذا لم يكن لديك عقد طويل الأجل أو شحنت أكثر من عقدك، فستكون هناك تكلفة زائدة بسبب ذلك".

وتابع "هناك تأخير حاليا لثلاثة أسابيع تقريبا، مما يسبب بالطبع بعض المشكلات في التسليم خاصة للسوق الأوروبية" وفق رويترز.

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وتتجنب شركات الشحن المرور من قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر، وتغير مسارها لتدور حول الطرف الجنوبي لإفريقيا، مما يؤخر وصول الملابس والأحذية إلى أوروبا من المصانع في آسيا.

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