"أديس": لا تغيير في أنشطة أسطول المنصات قد يؤثر على الأداء المالي

أكدت شركة أديس القابضة "أديس" العاملة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، أنه حتى تاريخه لم يطرأ تغيير أو تطورات علي أنشطة أسطول المنصات الخاصة بها والتي قد توثر على أدائها المالي.

وقالت "أديس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها لا تزال واثقة من قدرة المجموعة على النمو مستندة بذلك على تواجد المجموعة العالمي القوي، مع مركزها الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومركز متنام في جنوب شرق آسيا.

وأضافت أن الطلب على منصات الحفر المرفوعة البحرية لا يزال مرتفعا، مع ارتفاع معدلات الاستخدام إلى مستويات قياسية. حيث يوفر ذلك لشركة "أديس"، إلى جانب الأسطول الموسع للمجموعة من منصات الحفر، خيارات كبيرة وقدرة تنافسية تدعم دورة نمو متعددة السنوات في هذ المجال.

وقالت إنها ستقوم بالإفصاح في حال حدوث أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

وجهت وزارة الطاقة السعودية شركة أرامكو بعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا، والمحافظة عليها عند مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا.