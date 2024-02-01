"أسمنت نجران": انتهاء فترة مذكرة التفاهم مع "أيان للتجارة" من دون التوصل لاتفاق
ذكرت أن باب المفاوضات مازال مفتوحا
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قالت شركة أسمنت نجران إن فترة مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة مع شركة "أيان للتجارة والصناعة"لدراسة جدوى شراء حصة أقلية في إحدى الشركات التابعة لشركة أيان للتجارة، والتي تعمل في صناعة مواد البناء انتهت من دون الوصول إلى اتفاق.
وذكرت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن باب المفاوضات ما زال مفتوحا مع شركة أيان للتجارة والصناعة، وفي حال الوصول إلى أي اتفاق أو وجود أي مستجدات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في حينه، ولن ينتج عن انتهاء فترة مذكرة التفاهم أي أثر مالي.
وكانت أسمنت نجران قد أعلنت بتاريخ 1 يناير الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أيان للتجارة والصناعة، والتي بموجبها ستقوم شركة أسمنت نجران بدراسة جدوى شراء حصة أقلية في إحدى الشركات التابعة لشركة أيان للتجارة والصناعة والتي تعمل في صناعة مواد البناء.
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