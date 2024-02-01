"الخدمات الأرضية" تجدد عقدا بـ800 مليون ريال مع "طيران أديل"
مدته 3 سنوات
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن صدور قرار موافقة مجلس الإدارة على توقيع تجديد العقد مع شركة طيران أديل بتاريخ 31 يناير 2024، وتقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات طيران أديل الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة.
وقالت شركة الخدمات الأرضية" في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 31 يناير 2023 يشمل تقديم خدمات المناولة الأرضية لرحلات شركة طيران أديل في جميع مطارات المملكة.
وذكرت أن قيمة العقد المتوقعة قرابة 800 مليون ريال،خلال مدته البالغة 3 سنوات تبدأ من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2026 ما يمثل استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد.
وأشارت الشركة إلى أطراف ذوي علاقة بالعقد هم عضوا مجلس الإدارة، فهد بن حمزة سندي، وناصر بن فاروق القواص، حيث يشغل أعضاء مجلس الإدارة مناصب تنفيذية في مجموعة الخطوط السعودية وشركاتها التابعة والتي تملك ما نسبته 100% من رأس مال شركة "طيران أديل".
وأكدت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بأن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.
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