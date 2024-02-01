"المجموعة السعودية" تتحول للربحية بـ 11 مليون ريال في الربع الرابع

تحولت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إلى تحقيق صافي ربح نحو 11 مليون ريال في الربع الرابع من 2023، مقارنة بخسائر نحو 296 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وتراجعت أرباح المجموعة بنسبة 95% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بصافي ربح نحو 222 مليون ريال في الربع الثالث من 2023.

وقالت "المجموعة السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة في الربع الرابع من 2023، حيث حققت المشاريع أرباحاً مقارنةً بخسائر خلال الربع المماثل من العام 2022، وذلك نتيجة إلى وجود أعمال صيانة دورية مجدولة خلال الربع المماثل من العام 2022 للمشروع "الشركة السعودية للبوليمرات".

وأضافت أن ذلك رغم انخفاض عوائد المرابحات الإسلامية، وارتفاع في مصاريف الزكاة.

وأشارت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، إلى أنها تتبع طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن استثماراتها في شركاتها المدارة بصورة مشتركة لا تظهر البنود المالية (مبيعات وإجمالي الربح) في قائمة الربح أو الخسارة.

وانخفض صافي أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة 59.6% في العام 2023، إلى نحو 112 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 277 مليون ريال في 2022.