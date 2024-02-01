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الخدمات الطبية المتخصصة
شركة الخدمات الطبية المتخصصة "بروميديكس"
سوق السعودية

"بروميديكس" تعلن عدم تجديد عقد وكالة غير حصري مع "إنسوليت"

مثل 3.34% من إجمالي مبيعات الشركة العام الماضي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة "بروميديكس"عن تسلمها خطاب إشعار بتاريخ 31 يناير 2024 من موكلها شركة إنسوليت يفيد بعدم الرغبة بتجديد عقد الوكالة غير الحصري لبيع منتجاتها.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، وفقا لذلك سيكون آخر يوم نافذ لعقد بيع منتجات الموكل لبيع منتجاته من قبل شركة الخدمات الطبية المتخصصة في تاريخ 31 مارس 2024.

وأوضحت أن مبيعات منتجات الموكل "شركة انسوليت" قد مثلت بنسبة 3.34% من إجمالي مبيعات الشركة خلال العام 2023م. عليه فإنه لن يترتب على عدم تجديد عقد الوكالة غير الحصري للموكل شركة إنسوليت أي أثر مالي على الشركة.

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