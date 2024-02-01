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سوق السعودية

"تداول السعودية" تحصل على تسهيلات بقيمة 500 مليون ريال من مصرف الراجحي

تهدف لتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ للمجموعة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن حصولها على تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي، بقيمة 500 مليون ريال.

وقالت "تداول السعودية"، في بيان اليوم الخميس، إن الغرض منه يتمثل في تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ للمجموعة.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر.

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وأوضحت أن مدة التمويل قصير الأجل 12 شهرًا، ومتوسط الأجل 5 سنوات.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع التزام المجموعة بتحقيق التقدم وتطوير السوق المالية السعودية من خلال الاستمرار في تنفيذ استراتيجية المجموعة الطموحة ومواصلة النمو المستدام، وتنويع مصادر الإيرادات.

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