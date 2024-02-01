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شركة العرض المتقن
شركة العرض المتقن
سوق السعودية

"توبي" توقع عقدا بـ56.49 مليون ريال مع "المركز الوطني للعمليات الأمنية"

لمدة 36 شهراً

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عقد مشروع صيانة وتشغيل أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) ومباني قيادات قوات أمن الحج بمنطقة مكة المكرمة مقابل 56.49 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة .

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن ترسية المشروع تمت بتاريخ 15 نوفمبر 2023وتم توقيع العقد بتاريخ 31 يناير 2024، ومدته 36 شهرا ،ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات التشغيل والصيانة للأنظمة الإلكترونية بالمركز الوطني للعمليات (911) ومباني قيادات قوات أمن الحج لمدة 3 سنوات ميلادية.

وتشمل الأنظمة التي يتضمنها العقد، نظام الشبكة التلفزيوني، ونظام كاميرات المراقبة، ونظام السنترال، ونظام الفيديو الحائطي، ونظام شبكة المعلومات، والأجهزة المكتبية، والنظام اللاسلكي.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي على الإيرادات للأعوام 2024، 2025، 2026، 2027.

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