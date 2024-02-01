"تيكوم" الإماراتية: نستهدف توسيع عمليات الاستحواذ وشراء الأراضي

تخطط مجموعة تيكوم وهي أحد أكبر مالكي المكاتب في إمارة دبي، لتوسيع محفظتها في تحد واضح للركود العالمي الذي أصاب وحدات العقارات التجارية العالمية.

وذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة عبد الله بالهول، أن المجموعة تخطط لتوسيع عمليات استحواذاتها لوحدات المكاتب بالإضافة إلى شراء الأراضي.

وساهم تدفق الشركات العالمية إلى تعزيز سوق العقارات التجارية وهو ما ساعد في إنهاء حالة الركود العقاري والتي استمرت لعدة أعوام، حيث وصلت معدلات إشغال المكاتب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في دبي مسجلة 89%.