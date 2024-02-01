اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركات

"دويتشه بنك" يسعى لتسريح 3500 موظف لخفض التكاليف

يتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 32 مليار يورو بحلول 2025

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

تفوقت نتائج دويتشه بنك الفصلية على توقعات المحللين رغم تراجعها 30% على أساس سنوي ليسجل أرباحا عند 1.3 مليار يورو مقارنة مع توقعات كانت عند 785 مليون يورو.

وأعلن البنك عن خطط لزيادة عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح بنسبة 50% الأمر الذي سيعيد إجمالي 1.6 مليار يورو للمساهمين.

كما أشار البنك أيضا إلى سعيه لتسريح 3500 موظف لخفض التكاليف ضمن برنامجه الخاص بالكفاءة التشغيلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استعداد أكثر من 160 حزبا للانتخابات في باكستان استعداد أكثر من 160 حزبا للانتخابات في باكستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط