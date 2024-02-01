"دويتشه بنك" يسعى لتسريح 3500 موظف لخفض التكاليف

تفوقت نتائج دويتشه بنك الفصلية على توقعات المحللين رغم تراجعها 30% على أساس سنوي ليسجل أرباحا عند 1.3 مليار يورو مقارنة مع توقعات كانت عند 785 مليون يورو.

وأعلن البنك عن خطط لزيادة عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح بنسبة 50% الأمر الذي سيعيد إجمالي 1.6 مليار يورو للمساهمين.

كما أشار البنك أيضا إلى سعيه لتسريح 3500 موظف لخفض التكاليف ضمن برنامجه الخاص بالكفاءة التشغيلية.