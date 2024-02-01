استحواذ
"غذاء إيروإنفست" الإماراتية تستحوذ على 44% من شركة شحن تركية
قيمة الصفقة تبلغ 211.2 مليون دولار
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استحوذت غذاء إيروإنفست القابضة، وهي شركة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لغذاء القابضة الإماراتية، اليوم الخميس على حصة 44% في شركة إم.إن.جي التركية للشحن التجاري مقابل 211.2 مليون دولار.
وقالت غذاء القابضة في إفصاح إلى بورصة أبوظبي إن إم.إن.جي تعمل في مجال المساحات المجدولة والمساحات المستأجرة والطائرات والطواقم والصيانة والتأمين والبضائع الخاصة والمستودعات والمناولة والخدمات التقنية وجميع الأنشطة الضرورية أو العارضة المتعلقة بها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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