نمو صافي أرباح بنك أبوظبي الأول 56% إلى 16.4 مليار درهم العام الماضي

أعلن بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات اليوم الخميس عن ارتفاع صافي الأرباح في 2023 إلى 16.4 مليار درهم، بنمو 56%، مقارنة مع العام السابق، بعد استثناء مكاسب بيع حصص في الشركات التابعة.

وقال البنك في بيان إن الإيرادات بلغت 27.8 مليار درهم في 2023، بفضل نمو أعمال القطاعات الرئيسية للمجموعة كافة، وارتفع مجموع الأصول 5%، مقارنة مع العام الماضي إلى 1.2 تريليون درهم (318 مليار دولار).

وأشار البيان إلى ارتفاع القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 5%، مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 484 مليار درهم، بمتوسط زيادة قدرها 8%، على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما يتفوق على الأرقام المسجلة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مع تحقيق زيادة في الحصة السوقية عبر قطاعات الأعمال والأسواق المحلية والعالمية"وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وارتفعت الودائع 8%، مقارنة مع العام الماضي إلى 760 مليار درهم، مع نمو 21 %،في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بإجمالي 7.8 مليار درهم لعام 2023 بقيمة 71 فلسا للسهم الواحد، وهي أعلى توزيعات أرباح منذ عام 2020، مشيرا إلى أن مقترح توزيع الأرباح النقدية بنسبة 50% من صافي الأرباح، سيخضع لموافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية التي ستعقد في الخامس من مارس/ آذار المقبل.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول، "تعزيزا لمكانة بنك أبوظبي الأول في دولة الإمارات وفي القطاع المصرفي في المنطقة، فإننا نعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى إضفاء قيمة متميزة للمساهمين تزامنا مع دعمنا لدولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كمركز مالي، ومحور للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ووجهة تجارية مزدهرة".

وأضاف: "حقق بنك أبوظبي الأول أداء استثنائيا خلال عام 2023، مرسخاً مكانته كأحد أكبر البنوك العالمية، مع ارتفاع مجموع الموجودات إلى 1.2 تريليون درهم، وتحقيق معدلات ممتازة للعائد على حقوق الملكية الملموسة، مما شكل تتويجا لثلاث سنوات من النمو المتزايد في أعمال المجموعة".