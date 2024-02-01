وزارة الصحة ترسي مشروعا بـ34.78 مليون ريال على "دار المعدات الطبية"

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تلقيها بتاريخ 31 يناير 2024م خطاب الموافقة على الترسية لمنافسة مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية داخل الرياض بتجمع الرياض الصحي الثاني التابع لوزارة الصحة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة المشروع 34.78 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ومدة تنفيذه ثلاث سنوات.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024م، وذكرت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه بعد توقيع النسخة النهائية من العقد من جميع الأطراف المعنية واستلام نسخة منه.

كما أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية المتخصصة في بيع وتشغيل وصيانة الأجهزة الطبية من خلال قطاعها التجاري في الشركة عن توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع شركة هاير الألمانية المتخصصة في بيع وتوزيع أجهزة العمليات في العالم والشرق الأوسط، أثناء فعاليات معرض هيلث بدبي يوم الأربعاء بتاريخ 31 يناير 2024م.

وذكرت في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توسيع قاعدة عملاء شركة دار المعدات وتعدد الوكالات الحصرية لشركات الأجهزة والمعدات الطبية في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار المعدات، بركات بن سعود العريفي، إن هذه الاتفاقيات ستدعم خطط شركة دار المعدات الطبية والعلمية التوسعية الحالية من خلال بيعها وتوزيعها لمنتجات شركة هاير الألمانية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة دار المعدات أن هذه الخطوة هي ضمن خطوات الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتوسيع نطاق أعمالها من خلال توريد وبيع وتوزيع أجهزة طبية لشركات عالمية في المملكة.

وينتظر أن تسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق مستهدفات القطاع التجاري في شركة دار المعدات الطبية والعلمية وسيظهر أثرها المالي في قوائمها المالية للربع الرابع من العام الحالي 2024م.

وذكرت أن سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو تطورات جوهرية في الوقت المناسب عن هذه الاتفاقية.