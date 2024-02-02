عدد فروع "ستاربكس" في البر الرئيسي الصيني يتجاوز 7000 متجر

افتتحت شركة "ستاربكس"، عملاق القهوة الأميركي، ما يزيد عن 7000 متجر في البر الرئيسي الصيني حتى الآن، حسب ما أفادت ستاربكس الصين يوم الأربعاء الماضي.

وقالت بليندا وونغ، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة ستاربكس الصين، خلال مؤتمر عبر الهاتف إن الشركة حققت علامة فارقة في سوق البر الرئيسي الصيني في يناير 2024، حيث تجاوز عدد متاجرها 7000 متجر، مضيفة أن ستاربكس ملتزمة بالوصول إلى هدفها المتمثل في افتتاح 9000 متجر في البر الرئيسي بحلول عام 2025.

ويصادف عام 2024 الذكرى السنوية الـ25 لدخول ستاربكس إلى سوق البر الرئيسي الصيني. وبحسب وونغ، فإن ستاربكس تعتزم تسريع توسعها إلى المزيد من المجتمعات، وذلك بهدف تقديم قهوة عالية الجودة وتجربة ستاربكس الفريدة إلى مجموعة أوسع من الزبائن الصينيين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس لاكسمان ناراسيمهان في المؤتمر، إن تطور ستاربكس في الصين يُظهر زخما قويا، لافتا إلى أن الشركة تهدف إلى أن تكون الأفضل في سوق القهوة الفاخرة في الصين.