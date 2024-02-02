إيرادات خدمات فوداكوم الجنوب إفريقية تقفز 30% بدعم وحدتها في مصر

أعلنت مجموعة فوداكوم في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، عن قفزة 29.7% في إيرادات الخدمات في الربع الثالث، إذ استفادت من ضم فودافون مصر.

وقالت أكبر شركة اتصالات في جنوب إفريقيا، والتي تمتلك مجموعة فودافون البريطانية أغلبية فيها، إن إيرادات الخدمات في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول ارتفعت إلى 31 مليار راند (1.67 مليار دولار).

وبلغ نمو إيرادات الخدمات 8.8% وفقا لحسابات تفترض ضم فودافون مصر اعتبارا من أول أبريل/نيسان 2022 بدلا من الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2022.

اشترت فوداكوم 55% من وحدة فودافون في مصر مقابل نحو 43.6 مليار راند في 2021، وهي أكبر صفقة في تاريخ شركة الاتصالات.

وفي مصر، كان نمو الإيرادات المحققة بالعملة المحلية البالغ 31.5% مدعوما بأداء قوي لخدمات إنترنت الهواتف المحمولة وخدمات النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة وأيضا الخدمات المالية، منها ارتفاع 40.7% في استخدام خدمات الإنترنت.

مع تركيز فوداكوم القوي على خدمات جديدة تشمل الخدمات الرقمية والمالية والنطاق العريض عبر الخطوط الثابتة وخدمة إنترنت الأشياء، التي تربط الأجهزة المنزلية بالإنترنت، شهدت هذه الخدمات الجديدة نموا إلى 6.2 مليار راند وساهمت بنحو 20.1% في إيرادات خدمات المجموعة، بزيادة من 19.2% قبل عام.

ولا تزال الخدمات المالية هي العنصر الرائد في الخدمات الجديدة، إذ نما حجمها 31% لتصل إلى 3.4 مليار راند في ربع السنة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توسيع نطاق المنتجات الجديدة والنمو القوي لقاعدة العملاء الذي بلغ 12%.

وشأنها شأن الشركة المنافسة إم.تي.إن، تحول فوداكوم نموذج أعمالها من مجرد تقديم خدمات الاتصالات إلى بناء شركة تكنولوجيا صارت تمكن عملائها البالغ عددهم نحو 200 مليون من تحويل الأموال وإجراء مدفوعات والتسوق عبر الإنترنت والتحكم في أجهزة المنزل باستخدام الهواتف الذكية.

وفي جنوب أفريقيا، ارتفعت الإيرادات 4% إلى 22.8 مليار راند، مدعومة بنمو قوي في إيرادات المعدات، في حين نمت إيرادات الخدمات 1.9%، في تباطؤ عن نمو بلغ 4.1% في الربع الثاني.