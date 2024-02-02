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بنوك لبنان - اسوشيتد برس
بنوك لبنان - أسوشييتد برس
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قاضية لبنانية تصدر أمرا بعدم التصرف في عقارات بنك الاعتماد اللبناني

أقرت عدم التصرف في العقارات الشخصية لرئيس مجلس إدارة البنك

دبي - العربية.نت
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الجمعة، بأن القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، أصدرت أمرا بمنع التصرف في عقارات بنك الاعتماد اللبناني والعقارات الشخصية لرئيس مجلس إدارته جوزيف طربيه.

وذكرت الوكالة أن الأمر جاء بناء على "دعاوى تقدم بها مودعون احتجز المصرف ودائعهم"، منها ودائع بالدولار أودعت بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وكانت القاضية قد اتخذت قرارا مماثلا الشهر الماضي بعدم التصرف في عقارات مملوكة لبنك الموارد، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وفي الحالتين، وجهت القاضية عون مجموعة إنذارات إلى المصرفين، كما تفاوضت معهما للتعاون لرد الودائع إلى أصحابها، إلا أن المصرفين أصرّا على إعطائها لهم وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان فقط، وفق ما ذكرته الوكالة اللبنانية.

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