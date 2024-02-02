"تسلا" تستدعي ما يقرب من 2.2 مليون سيارة لهذا السبب!

استدعت شركة تسلا جميع المركبات التي باعتها في الولايات المتحدة تقريبا لأن بعض أضواء التحذير على لوحة العدادات صغيرة جدا.

تشير الوثائق التي نشرتها جهات تنظيم السلامة الأميركية، الجمعة، إلى أن عملية الاستدعاء ستتم من خلال تحديث البرنامج عبر الإنترنت. وهي تشمل موديل (إس) من 2012 إلى 2023، وموديل (إكس) من 2016 إلى 2023، وموديل (3) من 2017 إلى 2023، وموديل (واي) من 2019 إلى 2024، و(سايبر ترك) موديل 2024.

تقول الوكالة إن حجم الخط في أضواء التحذير الخاصة بالفرامل والتوقف والفرامل المانعة للانغلاق أصغر مما تتطلبه معايير السلامة الفيدرالية. وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة قراءة معلومات السلامة الهامة، مما يزيد من خطر وقوع حادثة.

بدأت تسلا بالفعل في إصدار تحديث البرنامج، وسيتم إخطار المالكين برسالة بدءا من 30 مارس/ آذار.

تقول (إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة) الأميركية إنها وجدت المشكلة في التدقيق الروتيني للامتثال للسلامة في 8 يناير / كانون ثان.

حددت تسلا ثلاث مطالبات ضمان من المحتمل أن تكون مرتبطة بالمشكلة، ولكن ليس لديها تقارير عن حوادث أو إصابات.