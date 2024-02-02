"شعاع كابيتال" تنفي إلغاء إدراج الشركة في سوق دبي

نفت شركة شعاع كابيتال الإماراتية، اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة مؤخرا بشأن اعتزام مجلس إدارتها إلغاء إدراج الشركة في سوق دبي وتحويلها إلى شركة مساهمة خاصة.

ووصفت شركة شعاع في إفصاح لسوق دبي الأنباء بأنها "إشاعات لا أساس لها من الصحة"، وأكدت عزمها على المضي قدما في خطة لإعادة هيكلة رأس المال المفصح عنه مسبقا.

وفي أواخر العام الماضي أعلنت الشركة عن تفاقم خسائرها الصافية إلى 570 مليون درهم (155.2 مليون دولار) في التسعة شهور الأولى من 2023 بالمقارنة مع 144 مليون درهم قبل عام، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت الشركة حينها في إفصاح إلى سوق دبي إنها ركزت في الربع الثالث من العام على معالجة الاستثمارات القديمة واستكمال مبادرات تحسين رأس المال المعلنة سابقا بهدف تعزيز الميزانية العمومية من خلال تخفيض رأس المال وزيادته لاحقا من خلال طرح حقوق أولوية الاكتتاب، بهدف التركيز على الأنشطة الأساسية وتقديم مجموعة من المنتجات المتنوعة.

وأعلنت شعاع كابيتال الشهر الماضي استقالة مديرها المالي جونشيام كريبا من منصبه، وعزت ذلك إلى "أسباب شخصية". وقدَّم الرئيس التنفيذي للشركة فؤاد طارق خان استقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني.