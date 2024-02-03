تعثر محادثات استحواذ أدنوك الإماراتية على كوفيسترو الألمانية

قالت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، أمس الجمعة، إن محادثات استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على شركة كوفيسترو الألمانية لصناعة البلاستيك والكيماويات تعثرت، إذ لا يزال الجانبان بعيدين عن تحقيق انفراجة.

وأضافت الصحيفة مستشهدة بدوائر مالية أن سعر الشراء الجديد البالغ 60 يورو للسهم الذي عرضته أدنوك في ديسمبر/ كانون الأول 2023 لم يحقق التأثير المنشود بعد.

وانخفضت أسهم "كوفيسترو" 3.25% بعد التقرير إلى 46.20 يورو في الساعة 13:35 بتوقيت غرينتش، وفق "رويترز".

وكانت الشركة الألمانية أكدت في ديسمبر/ كانون الأول أنها تجري محادثات "مفتوحة" مع مشتر بشأن نهج الاستحواذ، وحث أحد كبار المساهمين فيها على السماح لأدنوك بالفحص الفني النافي للجهالة اللازم للصفقة.