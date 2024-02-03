"مينزيز" التابعة لـ"أجيليتي" الكويتية تدرس إنشاء مشروع مشترك مع شركة صينية

وقعت مينزيز للطيران التابعة لشركة أجيليتي الكويتية مذكرة تفاهم مع شركة الخدمات اللوجيستية يوروس إكسبرس الصينية للعمل على استكشاف الفرص المتاحة لإنشاء مشروع مشترك يدعم النمو المستقبلي للشركتين، ويعزز التقدم المستدام في مقاطعة هاينان الصينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقالت "أجيليتي" في بيان، اليوم السبت، إن "المشروع المشترك يشكل فرصة استثنائية لتضافر جهود الشركتين من أجل تحقيق الغاية من هذه الشراكة والمتمثلة بتقديم أفضل خدمات الشحن والخدمات اللوجيستية في الصين".

وقال البيان إن الشركتين عقدتا العزم على القيام بدور رئيسي في تمكين مقاطعة هاينان من أن تصبح "أحد المراكز المحورية على المستوى الدولي في مجال الخدمات اللوجيستية والطيران".

وقال حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة مينزيز للطيران، إن توقيع مذكرة التفاهم دليل على التزام شركته بالنمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف أن "يوروس إكسبرس" هي إحدى شركات الخدمات اللوجيستية الرائدة في الصين "وإقامة شراكات استراتيجية جديدة معها يخلق فرصا لا حصر لها عبر منطقة ذات أهمية تجارية قصوى".

وتعمل مينزيز للطيران التابعة لأجيليتي في ست قارات، ولها عمليات في 255 مطارا في أكثر من 60 بلدا، وتخدم أكثر من أربعة ملايين رحلة طيران في السنة، وتقوم بمناولة أكثر من مليوني طن من البضائع.

وتأسست يوروس إكسبرس في هاينان بالصين عام 2000، وتُجري عملياتها في جميع أنحاء البر الرئيسي للصين وجنوب شرق آسيا، وتعتبر مالكة جزئية لمناولة البضائع في مطار هاينان ميلان الدولي.