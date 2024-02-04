أمازون
ارتفاع مبيعات "أمازون" السحابية 13% في الربع الرابع إلى 24.2 مليار دولار
أرباح وإيرادات "أمازون" الفصلية تفوق توقعات المحللين
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تفوقت أرباح شركة "أمازون -Amazon"الفصلية على توقعات المحللين، حيث جاءت ربحية السهم عند دولار واحد مقابل توقعات عند 80 سنتا.
وجاءت الإيرادات عند 170 مليار دولار مقابل تقديرات السوق عند 166.2 مليار دولار بدعم من مبيعات موسم التسوق خلال العطلات إضافة إلى" Prime Day".
وأعطت الشركة إرشادات قوية للإيرادات للربع الحالي بين 138 و143.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا بنسبة بين 8 و13%.
وارتفعت المبيعات السحابية "Amazon Web Services"بنسبة 13% في الربع الرابع إلى 24.2 مليار دولار وذلك تماشيًا مع توقعات "وول ستريت".
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