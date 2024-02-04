الشركات الأميركية في طريقها لتحقيق أفضل أداء سنوي بالربع الرابع 2023

يبدو أن الشركات الأميركية في طريقها لتسجيل أفضل أداء سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي - وذلك على الرغم من المخاوف المستمرة المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتي أعاقت الطلب وأثقلت كاهل معنويات المستهلكين.

وقد أعلنت قرابة نصف الشركات الأميركية حتى الآن عن نتائجها الفصلية، حيث معظمها تخطت التوقعات وسط خفض الشركات التكاليف، وزيادة التركيز على ضوابط التكلفة والكفاءة.

أدى عدد كبير من الأرباح الكبيرة التي حققتها بعض الشركات المدرجة ضمن مؤشر S&P 500 مثل Amazon وMeta وApple وChevron وExxonMobil وMerck وBristol Myers Squibb إلى رفع معدل النمو للربع الرابع بشكل ملحوظ في أواخر هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يرتفع نمو أرباح الشركات الأميركية خلال الموسم الحالي بنسبة 8%، بحسب بيانات "LSEG". وهذا يعتبر أفضل بكثير من نسبة 4.7% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أسابيع فقط.

وبحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، اطلعت عليه "العربية Business"، فقد شكلت الشركات في هذه القطاعات أقوى النتائج الربع سنوية حتى الآن:

الطاقة: تجاوزت 90% من الشركات تقديرات الأرباح، حيث جاءت الأرباح أعلى من التوقعات بحوالي 14%

الرعاية الصحية: تجاوزت 85% من الشركات تقديرات الأرباح، حيث جاءت الأرباح أعلى من التوقعات بحوالي 11%

التكنولوجيا – تجاوزت 84% من الشركات تقديرات الأرباح، حيث جاءت الأرباح أعلى من التوقعات بحوالي 5%

أما بالنسبة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ككل، فإن معدل نمو أرباح السهم الحالي للربع الرابع عند 7.8% تجاوز النمو البالغ 7.5% الذي شهده خلال الربع الثالث بأكمله - وهو الآن عند أعلى مستوى لهذا العام.

في الوقت الحالي، تجاوزت 80% من نتائج أرباح شركات مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التقديرات، وهي أعلى قليلاً من الاتجاهات العادية، وجاءت الأرباح أعلى من التوقعات بأكثر من 6% - وهو ليس الارتفاع الذي شهده الربعان السابقان بنسبة 7% إلى 8%، ولكنه لا يزال يمثل نسبة مستويات قوية جدا.

كان من المتوقع - في أكتوبر - أن تنمو أرباح الربع الرابع للشركات ضمن مؤشر S&P 500 بنسبة 11% على أساس سنوي، وفقًا لـ "LSEG".

وعلى الرغم من تحسن صورة الأرباح بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2024، إلا أن النتائج لا تزال أقل بكثير مما كانت تأمله وول ستريت قبل أربعة أشهر فقط.

على الرغم من أن نتائج الربع الرابع كانت جيدة، إلا أنه لا يوجد حتى الآن زخم إيجابي يتطلع إلى الأمام. انخفضت تقديرات أرباح الربع الأول والعام بأكمله لعام 2024 منذ الأول من يناير، حيث أصدرت العديد من الشركات توجيهات حذرة في موسم الأرباح هذا.