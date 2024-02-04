أبل
انخفاض مبيعات "أبل" الفصلية بالصين 13% على أساس سنوي
الشركة تتوقع تباطؤ مبيعات "آيفون" خلال الربع الحالي
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
تفوقت نتائج شركة "أبل" الفصلية على توقعات السوق محققة ربحية للسهم عند 2.18 دولار مقابل توقعات عند 2.10 دولار للسهم الواحد.
وجاءت الإيرادات أيضا فوق توقعات المحللين عند 119.6 مليار دولار مقابل التقديرات عند 117.9مليار دولار، إلا أن الشركة لم تقدم أي إرشادات للربع الحالي المنتهي في مارس وتوقعت ضعفا بنمو مبيعات الآيفون خلال الربع الحالي.
ورغم أن الشركة سجلت نموًا في المبيعات في جميع المناطق، إلا أنها سجلت تراجعا في مبيعاتها بالصين بنسبة 13%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مما قد يثير المخاوف من تراجع الطلب على شركة "أبل" في ثالث أكبر سوق لها.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
انخفاض العجز التجاري في المغرب إلى 28.6 مليار دولار خلال 2023بانخفاض قدره 7.3% اقتصاد
-
العائد لأول إصدار 5.64%.. كل ما تريد معرفته عن الصكوك السعودية المخصصة للأفرادتحديد نسبة العائد لكل إصدار بناء على أوضاع السوق أسواق المال
-
اقتصاد اليونان يتفوق على أداء اقتصادات أوروبابدعم من نمو قوي لقطاع السياحة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية