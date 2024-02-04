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أبل

انخفاض مبيعات "أبل" الفصلية بالصين 13% على أساس سنوي

الشركة تتوقع تباطؤ مبيعات "آيفون" خلال الربع الحالي

دبي - العربية.نت
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تفوقت نتائج شركة "أبل" الفصلية على توقعات السوق محققة ربحية للسهم عند 2.18 دولار مقابل توقعات عند 2.10 دولار للسهم الواحد.

وجاءت الإيرادات أيضا فوق توقعات المحللين عند 119.6 مليار دولار مقابل التقديرات عند 117.9مليار دولار، إلا أن الشركة لم تقدم أي إرشادات للربع الحالي المنتهي في مارس وتوقعت ضعفا بنمو مبيعات الآيفون خلال الربع الحالي.

ورغم أن الشركة سجلت نموًا في المبيعات في جميع المناطق، إلا أنها سجلت تراجعا في مبيعاتها بالصين بنسبة 13%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مما قد يثير المخاوف من تراجع الطلب على شركة "أبل" في ثالث أكبر سوق لها.

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