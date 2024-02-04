شركة تابعة لـ"ميار القابضة" تبرم عقد وكالة حصرية مع" هانتر للصناعات" الأميركية

أعلنت شركة ميار القابضة عن قيام شركاتها التابعة" الشركة السعودية للري بالتنقيط" Saudi Drip " بتوقيع عقد وكالة حصرية مع شركة هانتر للصناعات" Hunter Industries " الأميركية بتاريخ 4 فبراير الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن الشركة السعودية للري بالتنقيط” Saudi Drip" ستقوم بتصنيع منتجات شركة “هانتر للصناعات" “Hunter Industries من أنظمة الري الزراعية والسكنية والتجارية وملاعب الجولف والحلول الموفرة للمياه والطاقة لأنظمة الري وتكنولوجيا التوزيع وقطاعات التصنيع المخصصة بمصنع الشركة بمدينة الرياض لمدة 5سنوات.

وذكرت أن العقد غير محدد القيمة، ومدته 5 سنوات، وتوقعت أن يكون الأثر المالي له إيجابياً على المدى الطويل ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج المالية لشركة ميار القابضة اعتباراً من الربع الثاني للعام المالي 2024م.

وأوضحت الشركة السعودية للري بالتنقيط ”Saudi Drip“ أنها ستقوم بتصنيع منتجات شركة هانتر للصناعات ”Hunter Industries” لتلبية احتياجات السوق السعودية والتصدير لمختلف الدول المجاورة.