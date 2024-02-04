نمو أرباح "السعودي للاستثمار" 16.8% إلى 1.76 مليار ريال العام الماضي

ارتفع صافي ربح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 16.82%، إلى 1.76مليار ريال في عام 2023، مقابل 1.5مليار ريال في عام 2022.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع بنسبة 83.3% إلى 5.52 مليار ريال خلال العام الماضي، مقابل 3.0 مليار ريال في عام 2022.

وأضاف أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة النمو في إجمالي دخل العمليات بنسبة 21% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل أتعاب خدمات بنكية.

وجاءت الأرباح الصافية للبنك السعودي للاستثمار أفضل من متوسط التوقعات للربع الأخير من العام الماضي لتنمو 28% على أساس سنوي إلى 447 مليون ريال.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، واستهلاك وإطفاء، وإيجار ومصاريف مباني، ورواتب ومصاريف الموظفين.

وزاد صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بسبب ارتفاع الإضافات للعام الماضي وانخفاض المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة خلال العام.

كانت ربحية السهم عن السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2023 و2022، 1.59 و1.37 ريال على التوالي.