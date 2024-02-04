هيونداي تحقق مبيعات بأكثر من 1.5 سيارة كهربائية

قالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية وتابعتها "كيا" اليوم الأحد، إن مبيعاتهما المجمعة من السيارات الكهربائية تجاوزت 1.5 مليون وحدة حتى شهر ديسمبر/كانون الأول، بعد 12 عاماً من إطلاق هيونداي أول سيارة كهربائية لها.

وأطلقت هيونداي أول سيارة كهربائية باسم "بلو ون" (BlueOn) اعتمادا على سيارة "أي 10"، في السوق المحلية في يوليو/تموز 2011.

وأظهرت بيانات الشركتين أنهما باعتا 516.441 سيارة كهربائية في عام 2023، ما رفع مبيعاتهما المتراكمة من السيارات الكهربائية إلى 1.53 مليون وحدة في نهاية العام الماضي، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

وتم بيع 8 من أصل 10 سيارات كهربائية لهيونداي وكيا في الخارج العام الماضي. وتشمل الطرازات الأكثر مبيعا "كونا إلكتريك" و"أيونيك 5" لهيونداي، و"نيرو" و"إي في 6" لكيا.

وعلى الرغم من تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية، تخطط هيونداي لإطلاق نسخة كهربائية من سيارة "كاسبر" الصغيرة في وقت لاحق من هذا العام، وستبدأ كيا إنتاج "إي في 3" في مصنعها المحلي في الربع الثاني.

وفي عام 2024، تهدف هيونداي إلى بيع 4.24 ملايين سيارة، وهو أعلى قليلا من 4.21 ملايين في العام الماضي، كما تهدف كيا إلى بيع 3.2 ملايين وحدة، بزيادة 3.6% من 3.08 ملايين.

وتشكل الشركتان معا ثالث أكبر كيان لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات بعد شركة تويوتا موتور ومجموعة فولكس فاغن.