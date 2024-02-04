"التجارة" السعودية ترسي مشروعا بـ 16.29مليون ريال على "شور العالمية"

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية عن ترسية مشروع تطوير النموذج التشغيلي ونموذج الحوكمة والآليات والأنظمة التقنية لرصد وتتبع دخول وتداول السلع والمنتجات في السوق مع وزارة التجارة لمدة 24شهرا ميلاديا.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن الترسية تمت بتاريخ 31 يناير 2024، وتم استلام إشعار الترسية يوم الخميس 1 فبراير 2024.

وأوضحت أن قيمة المشروع تبلغ 16.29مليون ريال تقريبا، شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويتضمن تطوير مؤشرات متابعة توفر المنتجات في المملكة وتحليل الفروقات، بالإضافة إلى تطوير النظام الإلكتروني لرصد وتتبع دخول وتداول السلع في السوق والفروقات في الأسعار على مستوى مناطق المملكة، كذلك بناء قدرات وكالة حماية المستهلك ونقل المعرفة في الاشراف والمتابعة المبنية على البيانات في مناطق المملكة.